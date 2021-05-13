Молодые норвежцы желают заразиться коронавирусом

На юге Норвегии, по сообщениям местных СМИ, молодые люди готовы заплатить сумму эквивалентную от 10 до 20 евро за возможность заразиться коронавирусом. Таким образом, переболев ковидом, они рассчитывают получить справку, дающую большую свободу передвижения. Такого рода сделки совершаются через мобильное приложение Snapchat.

Справку о наличии антител к коронавирусу, дающую право на посещение ресторанов и поездки за границу, норвежские власти выдают как переболевшим, так и вакцинированным. Но прививка от коронавируса до сих пор была практически не доступна норвежской молодёжи.

«Надеюсь, что они не занимаются этим всерьёз, потому что это может вызвать трагедию, — считает глава города Шиен. — Надеюсь, что эти молодые люди понимают, что некоторые люди из-за этой инфекции могут заболеть очень тяжело. В Норвегии, и здесь у нас в Шиене, были летальные исходы.

Пока не известно, правильно ли мы сделали, что так долго откладывали вакцинацию молодых людей. Я считаю, что уже пора этим заняться, так как дети и юношество пошли на большие жертвы во время пандемии, а теперь оказываются в конце очереди на право встречаться с друзьями и вместе проводить время. Хоя пожилые люди всё-таки должны получить возможность расслабиться раньше других».

Правительство Норвегии планирует сделать вакцинацию от коронавируса доступной всем гражданам старше 18 лет в конце июля или начале августа.

12 мая правительство Норвегии приняло решение отказаться от использования англо-шведской вакцины AstraZeneca в программе вакцинации от коронавируса из-за риска образования тромбов.