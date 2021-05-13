Праздничный намаз в превращенной из музея в мечеть Айя-Софии

В Айя-Софии совершен первый за последние 87 лет праздничный намаз в честь Ид-аль-Фитр, дня окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Более 1000 лет собор Святой Софии, основанный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, считался самым большим в христианском мире. Но после захвата османами Константинополя в 1453 году храм был переделан в мечеть. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк превратил Айя-Софию в музей, но нынешние власти страны пересмотрели данное решение летом 2020 года. Среди прочего, ЮНЕСКО и Евросоюз выразили тогда глубокое сожаление в связи с со сменой статуса исторического здания без предварительного диалога.

13 мая тысячи собравшихся у его стен верующих выразили поддержку палестинцам из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке.