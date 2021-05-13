Праздничный намаз в превращенной из музея в мечеть Айя-Софии

В Айя-Софии совершен первый за последние 87 лет праздничный намаз в честь Ид-аль-Фитр, дня окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Более 1000 лет собор Святой Софии, основанный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, считался самым большим в христианском мире. Но после захвата османами Константинополя в 1453 году храм был переделан в мечеть. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк превратил Айя-Софию в музей, но нынешние власти страны пересмотрели данное решение летом 2020 года. Среди прочего, ЮНЕСКО и Евросоюз выразили тогда глубокое сожаление в связи с со сменой статуса исторического здания без предварительного диалога.
13 мая тысячи собравшихся у его стен верующих выразили поддержку палестинцам из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Другие No Comment
Пицца на раскаленной лаве: туристы говорят, что хрустит восхитительно
Необычная парикмахерская в Лахоре
30 тысяч свечей в Праге в память о жертвах пандемии
Ночные столкновения на Храмовой горе
Столкновения на окраинах Иерусалима
Водитель пытался увернуться от камней и врезался в палестинца
В Роттердаме перевезли мост
В американском штате Филадельфия сгорела католическая церковь
Огненный гейзер Фаградальсфьядля
Буэнос-Айрес: Обелиск готовится ко дню рождения
В Гватемале пытаются остановить извержение вулкана молитвой
Штатная посадка Starship
В Колумбии участники протестов попытались прорваться в здание Конгресса
В Мексике проверят состояние железнодорожных линий
Поклонники "Звёздных войн" просят надеть маски