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США

Очные торги Sotheby's: с молотка ушли работы Моне и Бэнкси

 Мария Горковская
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Love is in the Air - Banksy
Love is in the Air - Banksy   -   Авторское право  Frank Augstein/AP
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Большой день для аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке: возвращение торгов в очном формате ознаменовалось продажей сразу двух крупных лотов.

С молотка ушел пейзаж с водяными лилиями французского импрессиониста Клода Моне. Новый владелец приобрел полотно за 58 млн евро.

А работа британского художника стрит-арта Бэнкси Love Is In The Air ("Любовь витает в воздухе") стала первым физическим лотом, проданным Sotheby's за криптовалюту - за более чем 9 млн евро. Граффити впервые появилось в 2003 году на территории Западного Берега Реки Иордан недалеко от Израильского разделительного барьера. Торги продлились всего 14 минут.