Рим призывает ЕС вернуться к Малтийскому соглашению по мигрантам

Сотен прибывших на итальянский остров Лампедуза мигрантов поселили на пароме. До сих пор судно использовалось в качестве временнного пристанища для проведения обязательного карантина. Но ему пришлось сменить свое амплуа ввиду переполненности местного центра размещения.

На борту обоснуется лишь часть из более чем двух тысяч нелегалов, достигших итальянских берегов всего за 24 часа с воскресенья на понедельник.

"Перед лицом этой сложной и столь значительной проблемы правительство старается действовать сбалансированно, эффективно и гуманно. Никто не будет оставлен в территориальных водах Италии. Мы считаем, что соблюдение прав человека - основополагающий элемент миграционной политики. Сдерживание миграционного давления в летние месяцы - наша приоритетная задача", - заявил Марио Драги, премьер-министр Италии.

Рим пытается добиться возвращения ЕС к Мальтийскому соглашению, которое устанавливает правила расселения спасенных в Средиземном море мигрантов в других европейских странах. В настоящий момент ведутся переговоры с Францией и Германией.

С начала года до итальянских берегов по морю добрались свыше 13 тысяч человек.