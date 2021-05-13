Google оштрафован на 100 млн евро

Италия оштрафовала компанию "Гугл" на 100 миллионов евро. Антимонопольное ведомство признало корпорацию виновной в нарушении Договора о функционировании Европейского Союза. Энергетическая компания Enel выпустила приложение для поиска зарядных станций электромобилей, но "Гугл" отказывался разместить её и в интернет-магазине Google Play, и на платформе Android Auto — там поисками, в т.ч. зарядных станций, занимались Google Maps.

Суд счёл, что корпорация таким образом злоупотребляет доминирующим положением на рынке: по данным итальянских антимонополистов, "Андроид" установлен на 75% смартфонов в Италии. Кроме того действия "Гугла" там оценили как возможное препятствие для распространения электромобилей. Суд обязал компанию всё же дать людям доступ к приложению.

Специально для Euronews решение прокомментировали в группе Enel:

Мы поддерживаем решение Антимонопольной службы Италии, которое представляет собой важный стимулирующий фактор для роста электромобильности в стране. Это решение было принято в ключевой период для развития всего сектора, которое более не может быть отложено. В соответствии с принятым решением приложению Enel X JuicePass и всем остальным разработчикам приложений для зарядки электромобилей будут предоставлены равные условия с приложениями Google. Это будет стимулировать инновации и конкуренцию среди поставщиков мобильных услуг. Очевидно, что все это окажет положительное влияние на конечных потребителей, которые смогут удовлетворить свои потребности по зарядке электромобилей путем получения доступа к более широкому спектру услуг и полностью безопасной зарядке электромобилей с такими функциями как предварительное бронирование электрозаправок и возможность запуска сеанса зарядки прямо со своего дисплея.