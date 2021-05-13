На фоне обострения конфликта с Сектором Газа Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов и заявляет о готовности к наземной операции. Между тем, число погибших в результате ракетных ударов палестинцев превысило 100 человек. В Газе разрушено более 600 объектов: ЦАХАЛ заявляет о пораженных военных целях, ХАМАС - о жертвах среди гражданского населения.

С понедельника по Израилю выпущено более полутора тысяч ракет. 90% из них было перехвачено, сообщают местные власти.

"Благодаря защите системы "Железный купол" мы можем атаковать. Армия обороны Израиля уже поразила сотни целей, скоро их будет больше тысячи. Мы и далее будем наносить удары по ХАМАС, ради защиты наших граждан", - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Представители самого движения также заявляют о своей решимости продолжить борьбу и утверждают, что сумели одновременно выпустить в сторону противника около сотни ракет.

"Наносить удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне, Ашкелону, Ашдоду, Беэр-Шеве и другим городам из наших оккупированных городов для нас до сих пор было проще, чем воды попить. Так будет и дальше", - говорит представитель боевого крыла движения ХАМАС Абу Убайда.

ООН призывает стороны к деэскалации конфликта. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о недопустимости "неизбирательных обстрелов населенных пунктов".

"Исламский джихад" и ХАМАС подтверждают гибель лишь 20 своих боевиков. По подсчетам Израиля, потерявшего семь граждан, в том числе шестилетнего ребенка, таковых большинство. В четверг в Секторе прошли похороны 13 из них.