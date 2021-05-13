Израиль стягивает войска к Сектору Газа

В Газе хоронят погибших в результате авиаударов Израиля. По данным палестинского минздрава, с понедельника жертвами обстрелов стали по меньшей мере 83 палестинца, из которых 17 — несовершеннолетние.

В Израиле сообщают, что за это время поразили в Газе несколько сотен целей, со стороны Газы было выпущено около полутора тысяч ракет.

Радикалы из группировки "Исламский джихад" накануне заявили, что перенацеливают "Кассамы" в сторону Тель-Авива и его пригородов: утром в четверг в тех районах уже упало несколько ракет, по сообщениям израильских СМИ пострадали пять человек.

На границу с Сектором дополнительные войска. Артиллерия работает по выявленным пусковым установкам.

В израильском городе Лод действует чрезвычайное положение из-за столкновений между еврейскими и арабскими жителями. Власти города ранее заявили о полной утрате контроля над ситуацией и назвали происходящее "гражданской войной". На улицах периодически происходят погромы. Израильское правительство согласилось ввести в город войска.