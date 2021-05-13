Ид-аль-Фитр на фоне конфликта

У мечети Аль-Акса в Иерусалиме около ста тысяч мусульман молятся в Ид-аль-Фитр — день окончания священного месяца Рамадан. По их словам, в этот раз праздник омрачён новым витком палестино-израильского конфликта. Он начался в нескольких сотнях метров от мусульманской святыни, когда израильские власти решили выселить несколько палестинских семей. Собравшиеся на Храмовой горе скандировали лозунги, принесли с собой флаги Палестины и портреты лидеров из Сектора Газа.

В Турции праздник впервые отмечают в бывшем музее Айя-Софии, который был переоборудован в мечеть прошлым летом. Возле храма собрались тысячи человек, которые также выразили горячую поддержку палестинцам.

В Косове верующие в мечетях стараются соблюдать правила социального дистанцирования. Власти республики немного смягчают карантинные правила на фоне снижения уровня заболеваемости и начала вакцинации с помощью программы ООН COVAX.

В Нью-Йорке к празднику небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в честь праздника был подсвечен зелёным — цветом ислама.