Франция: спецназ ищет севеннского стрелка

Третьи сутки во французских Севеннах идут поиски 29-летнего мужчины. Во вторник утром Валентин М. застрелил владельца лесопилки в деревне Плантье, где работал, и коллегу. После убийства мужчина захватил снаряжение, оружие и скрылся.

Спецназ национальной жандармерии (GIGN), специалисты с собаками, беспилотники и вертолёты прочёсывают горную местность, где скрывается подозреваемый. В операции участвуют до 300 человек. Основные дороги вокруг Плантье, расположенной на севере департамента Гар, перекрыты. 260 жителей деревни просят не выходить из дома, жителей соседних деревень - избегать сектор поисков. Школьникам придётся провести несколько дней взаперти.

Как уточнил руководитель спецназа Гилен Рети, территория в 15 квадратных километров полностью оцеплена. Оснащённые тепловизорами жандармы прочёсывают труднодоступную гористую местность метр за метром. Задача усложняется тем, что Валентин М. - опытный охотник и прекрасно ориентируется в горах, где много пещер. Местным жителям, по его словам, "предлагается сохранять осторожность и звонить в полицию в случае необходимости". Гилен Рети выразил надежду, что по итогам поисковой операции подозреваемый в двойном убийстве "будет найден живым и передан в руки правосудия, чтобы он понёс ответственность за свои действия".

Вооружён и очень опасен

Дело в том, что разыскиваемый мужчина - профессиональный стрелок, активный член местного клуба. В юности он хотел стать снайпером, но не прошёл отбор из-за проблем со зрением. При обыске в его доме в Плантье, где Валентин М. проживал с женой и 2-месячным младенцем, следователи обнаружили двенадцать единиц оружия и более 3 тысяч патронов. В горы он ушёл, прихватив пистолет, снайперскую винтовку, палатку и предметы первой необходимости.

На сегодня известно, что трагедия на лесопилке произошла после того, как Валентина М. уволили после года работы. О причинах увольнения пока не сообщается. Жительница соседнего с лесопилкой дома рассказала, что владелец предприятия был "увлечённым своим делом ремесленником", "доброжелательным человеком, о котором не рассказывали ничего плохого". Предприятие занималось производством пиломатериалов из местной породы - каштана, поставляя продукцию на местный рынок.

Прокурор Нима Эрик Морель призвал беглеца сложить оружие и сдаться, пообещав, что это будет учтено. До трагедии во вторник Валентин М. был известен местной полиции в связи с многочисленныеми конфликтами с соседями и бывшим мэром деревни. Он неоднократно подавал жалобы, но им не давали хода. Перед увольнением, рассказали жители деревни, Валентин М. поссорился с владельцем лесопилки, он требовал изменить ему расписание. При этом судимости у мужчины не было и к насилию он до сих пор не прибегал, сообщили следователи.

Психопат или сурвивалист ?

Анализ найденного у Валентина М. оружия, личных вещей и документов выявляет личность "параноидального типа", сообщили источники в следствии. Нельзя исключать и его принадлежности к набирающему популярность движению сурвивалистов, отметил прокурор Эрик Морель.

В его компьютере найден шутер. В многочисленных постах в Фейсбуке он, в русле идеологии "выживальщиков", критиковал правосудие, полицию и политиков. В лес Валентин М. ушёл, оснащённый всем необходимым, чтобы продержаться продолжительное время в любых погодных условиях.

Психологи, в свою очередь, обращают внимание на то, что годовая изоляция в связи с пандемией коронавируса привела к росту таких психопатологических проявлений как паранойя, повышенное беспокойство, посттравматический синдром, неоправданная агрессия.

Национальная жандармерия объявила Валентина М. в розыск: фотография моложавого мужчины в очках и камуфляже с приметами, передана местным властям и правоохранительным органам не только департамента Гар, но и соседних.