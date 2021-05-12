Вакцинация в торговом центре в Белграде

В семимиллионной Сербии полностью вакцинированы уже 20% населения. Сегодня за прививкой прийти можно даже в торговый центр. Президент Александр Вучич обещает заплатить по три тысячи динаров (около 25 евро) всем жителям страны старше 16 лет, которые до конца мая получат хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса,

Говорят жители Белграда:

"Я получил прививку Pfizer, решил вакцинироваться здесь, потому что не надо записываться и ждать".

"Я ждала момента, когда привиться можно было бы предварительной записи, я живу в этом районе и хотела избежать скопления людей".

"Несколько дней назад мы записались на прививку, но этот центр находится ближе к дому и можно прийти без приглашения".

В кампании вакцинации принимают участие местные знаменитости. Попзвезда Елена Карлеуша, которая раньше выступала против прививок, пришла в центр вакцинации и получила свою первую дозу препарата под пристальным вниманием прессы.

"Мы должны постараться, чтобы прививку получили все жители Сербии. Самое главное — сделать вакцину доступной, чтобы иммунизировать население как можно скорее и добиться коллективного иммунитета. Я поддерживаю все конструктивные меры и действия президента Александра Вучича, все эти инициативы позволяют ускорить процесс вакцинации в Сербии", — говорит сотрудница департамента соцобеспечения Белграда Наташа Станиславльевич.

"В начале кампании Сербия была одним мировых лидеров по числу иммунизированных людей. У жителей Сербии есть возможность выбрать вакцины из западных или восточных стран. Но в последние недели сложилась парадоксальная ситуация — число заражений растет, вакцин очень много, но интерес к прививке не повышается. Поэтому возникает вопрос — помогут ли новые меры улучшить ситуацию?", — передает корреспондент Euronews Стефан Горанович.

Профессор социологии Белградского университета Слободан Цвежич не разделяет оптимизма властей: "Не думаю,что предложенные деньги сыграют существенную роль. И ту становится заметной печальная картина: для многих людей 25 евро— это значительная сумма. Эти действия подталкивают граждан к мысли о том, что можно заработать на социальной деятельности. В то время как вакцинация должна быть просто ответственным поступком".

Сербские рестораны возобновили работу на прошлой неделе, но медики предупреждают, что действующий санитарные меры должны соблюдаться до тех пор пока полностью ну будет вакцинирована хотя бы половина населения.