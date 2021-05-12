Шанс для реглобализации

Что такое новая многосторонность? И что произошло с мировым порядком во время кризиса Covid-19? Как эта беспрецедентная катастрофа в сфере здравоохранения изменила все другие отрасли? Чтобы обсудить эти вопросы и дать ответы на некоторые из самых острых тем глобальной повестки дня к нам присоединилась генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

_Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

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"Позвольте мне начать с последних событий, о которых мы узнали здесь, на конференции "Состояние Союза". Мы слышали от Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, что ЕС готов обсудить предложение, ранее поддержанное Соединенными Штатами, об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от Covid-19. Но в то же время некоторые страны выразили свою озабоченность, не желая делать это сейчас. Как вы к этому относитесь? Ведь это может добавить дополнительное время к новым переговорам, когда время на самом деле имеет решающее значение?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Большое спасибо, Саша. Члены ВТО, как вы справедливо отметили, выступают за отказ от интеллектуальной собственности. Более 140 развивающихся стран присоединились к ЮАР и Индии в просьбе о ее отмене, так как считают, что это имеет существенное значение для доступа развивающихся стран к решению проблемы неравенства в сфере вакцин. Но есть и сторонники другой позиции, которые полагают, что отказ от прав интеллектуальной собственности, возможно, не является решающим фактором для увеличения объемов поставок. Поэтому моя задача заключается в том, чтобы собрать всех вместе, сесть за стол переговоров и выработать текст, который приведет к прагматичному решению, обеспечивающему доступ развивающихся стран к вакцинам для решения проблемы неравенства. В то же время нужно убедиться, что мы не препятствуем исследованиям и инновациям. Вот на этом мы и остановились. Недавние заявления Соединенных Штатов и прочее, я уверена, придадут импульс дискуссиям с людьми, представителями, готовыми сесть за стол переговоров, чтобы согласовать текст. Только так мы сможем добиться прогресса.

Но я также хотела бы добавить следующее: для решения проблемы неравенства в доступе к вакцинам, терапевтическим и диагностическим препаратам необходимо несколько факторов. И ВТО может сыграть роль во всех этих факторах и уже играет. Один из них - снижение экспортных ограничений и запретов, чтобы цепочки поставок могли легко работать как для конечной продукции, так и для сырья и материалов. Нам также нужен обученный персонал для производства. Кроме того нам необходимо увеличить производственные мощности. 80% мирового экспорта вакцин сосредоточено в 10 странах - в Северной Америке, Южной Азии и Европе.

И мы видели проблемы, связанные с такой концентрацией, поэтому нам также необходимо использовать мощности на развивающихся рынках и в развивающихся странах, которые доступны сейчас и могут быть развернуты в ближайшие 6-9 месяцев. И вводить новые мощности. Например, Африка - континент с населением в 1,3 млрд человек! Но она импортирует 99 процентов этих вакцин, поэтому я думаю, необходимо что-то сделать для налаживания производства там.

И также возникает проблема интеллектуальной собственности. Вместе с интеллектуальной собственностью должны приходить технологии и ноу-хау. Иначе вы не сможете производить продукцию. Так что это сложная проблема, состоящая из трех частей, как я уже объяснила. И я надеюсь, что члены организации объединятся для решения этих трех проблем, чтобы помочь нарастить объемы".

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"Прошло более года с начала пандемии Covid-19. Какие уроки вы извлекли из этого опыта для ВТО?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Из кризиса можно извлечь много уроков. Я думаю, что самые большие из них - это взаимосвязанность мира, то, насколько мир был не готов к этому кризису, будь то богатые страны или бедные. Им необходимо убедиться, что наши системы здравоохранения в каждой стране, в глобальном масштабе укрепились, чтобы справиться со следующим кризисом.

Еще один урок - это роль торговли. Несмотря на то, что в прошлом году торговля сократилась на 5,3% в натуральном выражении и на 7% - в стоимостном, она сыграла очень важную роль в обеспечении доступа к медицинским товарам и оборудованию. Поэтому, несмотря на то, что общий объем торговли сократился, мы увидели, что торговля медицинскими товарами и оборудованием выросла на 16%, а средствами индивидуальной защиты - на 50%. Это показывает, что многосторонняя торговая система действительно способствовала решению проблемы перемещения медицинских товаров. Это один из факторов, который я считаю важным. Это хороший урок для нас, который показал, что нам нужно укреплять и продолжать развивать многостороннюю торговую систему.

Мы узнали еще одну важную вещь. Это то, что цепочки поставок оказались довольно устойчивыми, гораздо более устойчивыми, чем люди думают. Вы знаете, было много разговоров о решоринге и оншоринге из-за проблем, с которыми мы столкнулись. Но мы увидели, что движение сельскохозяйственной продукции и продовольствия было довольно устойчивым и стабильным - я уже говорила о медицинских товарах.

И в целом мы видим, что цепочки поставок в основном работают, не идеально, но работают. Так что это еще один важный урок, который мы усвоили. Я бы сказала, что задача торговли в обеспечении того, чтобы мы решали проблемы доступа к вакцинам, неравенства - они очень важны. И здесь очень важны цепочки поставок. А также вопросы передачи технологий и доступа к патентам и интеллектуальной собственности".

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"Давайте продолжим эту тему, потому что, конечно, за последний год мы также слышали призывы к восстановлению национального производства, к большей автономии и самодостаточности в контексте разговоров о глобальной торговле. Должны ли мы - и если да, то как, переосмыслить глобальную торговлю и эту новую многосторонность?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Прежде всего, нужно отметить, что многосторонность получила много ударов, и, конечно, мы наблюдаем рост протекционизма, который также является следствием некоторых недостатков глобализации. Как мы знаем, глобализация вывела сотни миллионов людей из бедности, но она также оставила некоторых людей в рядах отстающих. Это бедные люди в богатых странах. Самые бедные страны также не выиграли от глобализации. Но, несмотря на это, я считаю, что новая многосторонность, если ее можно так назвать, должна управляться и поддерживаться таким образом, чтобы она могла способствовать решению проблем, с которыми не справилась глобализация, и даже укрепить солидарность и сотрудничество, которые необходимы нам сейчас для решения проблем глобального сообщества.

Но позвольте мне еще кое-что сказать. Люди говорят о протекционизме, деглобализации, о том, что глобализация не работает. Я предпочитаю называть это реглобализацией. То, как работает глобализация, сейчас подвергается реорганизации.

Мы видели первую волну глобализации, в ходе которой такие страны, как Китай и государства Восточной Европы, были интегрированы в систему, что привело к большим успехам для мировой экономики и для этих стран. Теперь нам нужна вторая волна, в ходе которой такие континенты, как Африка, африканские государства, другие страны с доходами ниже среднего и низкими в Азии и Латинской Америке должны быть интегрированы и будут реинтегрированы в глобальную систему. Я думаю, это даст еще один - второй толчок глобализации, который поможет устранить неравенство, возникшее как в результате развития технологий, так и в результате первой волны глобализации. Так что давайте называть это повторной глобализацией при укреплении многостороннего подхода. Это то, о чем мне нравится думать как о новой многосторонности".

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"Какие именно действия необходимы для того, чтобы быть уверенными, что мы движемся не к деглобализации, а как вы сказали, к реглобализации, используя другой подход".

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Прежде всего, мы должны убедиться, что все хорошее, что есть в многосторонней системе, торговой системе, сохраняется и укрепляется: равные условия, справедливость, недискриминация, все принципы, стабильность системы. Это абсолютно необходимо.

В дополнение к этому, я думаю, нам нужно попытаться привлечь микро-, а также средние и малые предприятия, которые в большинстве стран мира являются двигателями экономического роста. Они создают рабочие места, перемещают товары. Но все же во многих странах они не участвуют в многосторонней торговой системе. Их нет в национальных, региональных и глобальных цепочках поставок. Поэтому я думаю, что один из ключевых вопросов, над которыми мы должны задуматься в условиях глобализации, это как нам привлечь малые и средние предприятия к этим цепочкам создания стоимости, к цепочкам поставок, которые доставляют товары по всему миру?

Другая область - это женщины, женщины и торговля. В большинстве стран пятьдесят и более процентов малых и средних предприятий принадлежат женщинам. Как нам привлечь их ко всем этим действиям? Как нам выработать новые правила торговли, которые будут способствовать развитию этих секторов нашей глобальной экономики? Я думаю, именно эти вопросы мы рассматриваем в ВТО, чтобы понять, как новая глобализация может привлечь тех, кто был маргинализирован в прошлом".

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"26 апреля состоялся форум, в рамках которого вы обменялись мнениями с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом о реформе ВТО. Не могли бы вы рассказать нам об этом? И как Европейский Союз может участвовать в процессе анализа, обсуждения и, наконец, реформирования работы Всемирной торговой организации?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"То, что делает Европейский Союз, крайне важно для ВТО и для мировой торговой системы. Мы обменялись рядом идей, которые ЕС выдвигает в отношении реформы ВТО. И я нахожу эти идеи очень полезными, очень интересными. Знаете, есть вопросы о том, как нам завершить ряд текущих переговоров, в которых участвует ВТО, например, о субсидировании рыболовства, переговорах по поддержке устойчивости наших океанов. Они продолжаются уже 20 лет. И я знаю, что ЕС и все другие члены организации очень хотят завершить этот многосторонний раунд. Поэтому мы говорили о том, как это сделать. Мы обсуждали вопросы системы разрешения споров ВТО, которая была парализована, то, как нам оживить и реформировать ее. Мы говорили о создании, приведении правил ВТО в соответствие с требованиями 21 века. Я только что упомянула вопросы цифровой торговли и электронной коммерции. Как нам это сделать? ЕС оказывает большую поддержку в этих областях. Затем мы перешли к торговле и климату. Каким образом нам пересмотреть правила ВТО, чтобы помочь в экологизации и декарбонизации наших экономик и помочь всем лучше восстановиться после этой пандемии?"

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"Все члены ВТО приняли на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития ООН, многие из этих целей связаны с защитой окружающей среды. В процессе формирования новой многосторонности и, как вы говорите, реглобализации, как убедиться, что торговая политика отвечает на климатические и экологические вызовы?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Думаю, торговля действительно может внести существенный вклад в снижение выбросов углерода в глобальном масштабе, в декарбонизацию нашего мира, в его экологизацию. И я думаю, что есть много возможностей, которые мы можем открыть. Прежде всего, в 2016 году члены ВТО вели переговоры по соглашению об экологических товарах и услугах, которое помогло бы стимулировать переход к использованию более чистых и экологичных технологий и товаров. Так что в этом есть возможность. Но эти переговоры зашли в тупик. Поэтому то, что мы могли бы сделать и пытаемся сделать, это подумать, как возобновить эти переговоры и изучить, сможем ли мы завершить их таким образом, чтобы это было выгодно для членов ВТО и в глобальном масштабе для окружающей среды.

Конечно, есть вопросы о том, как решить проблему выбросов углерода в рамках торговли. И различные механизмы, включая механизм регулирования углеродных границ, который рассматривает ЕС, изучаются и обсуждаются.

Мы также изучаем этот вопрос в ВТО, чтобы убедиться, что все, что будет сделано, будет соответствовать правилам организации. Но нам необходимо рассмотреть различные инструменты, которые могут быть применены для того, чтобы помочь сделать торговлю более чувствительной к окружающей среде. Я думаю, что это интересная и сложная область. И мы с нетерпением ждем дальнейшей работы с ЕС и другими странами по вопросам окружающей среды".

Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

"Если рассматривать краткосрочную перспективу от одного до трех лет, скажем так, какие из вероятных достижений или целей вы ждете с наибольшим нетерпением?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"В ближайшие год-три? На самом деле, в первый год я ожидаю ряда достижений для ВТО и для торговли. Я думаю, прежде всего, мы должны превратить ВТО в организацию, которая добивается результатов. Имидж организации, которая не добивается результатов, дисфункционален - это должно измениться. И я вижу большой потенциал для изменения этого уже в текущем году, к моменту проведения 12-й министерской конференции в декабре. И это можно сделать, сосредоточившись на результатах.

Прежде всего, у нас есть прекрасная возможность завершить переговоры о субсидировании рыболовства, которые продолжаются уже 20 лет. Я уже говорила, что если речь идет о поддержке устойчивости наших океанов и средств к существованию наших женщин и мужчин, занимающихся рыболовством, то мы должны завершить эти переговоры. Так что это действительно главный приоритет, насколько я понимаю. Это будет важная победа.

Вторая область, в которой я хотела бы увидеть результаты, это торговля и вопросы здравоохранения. У нас есть уникальная возможность как у ВТО внести свой вклад в решение проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся в связи с пандемией. И мы уже продемонстрировали, что торговля, многосторонняя торговая система была частью решения. Я бы хотела, чтобы мы сделали больше, завершив переговоры по интеллектуальной собственности и передаче технологий. Тогда у нас будет инструмент, который может способствовать решению проблем доступа к медицинским принадлежностям, оборудованию и вакцинам. Так что это большой вклад, который мы могли бы оформить на нашей министерской конференции.

А третья область - это сельское хозяйство. Это сфера, имеющая жизненно важное значение для всех наших членов, как развивающихся, так и развитых. И у нас есть несколько направлений по вопросам продовольственной безопасности. Вы знаете, что многосторонняя торговая система также обеспечивает стабильность поставок продовольствия и стабильную торговлю им по всему миру. Поэтому продовольственная безопасность - это важная вещь. Как мы можем достичь некоторых соглашений, которые были бы полезны для членов ВТО в области сельского хозяйства? У нас, конечно, есть вопрос по субсидиям, как промышленным, так и внутренним, которые мы называем внутренней поддержкой. Щедрые сельскохозяйственные субсидии одних заставляют других членов ВТО опасаться, что больше не будет равных условий для конкуренции в торговле между странами. Поэтому нам необходимо рассмотреть этот вопрос. Это та область, в которой я хотела бы добиться определенного прогресса. И также позвольте мне сказать о механизме разрешения споров, жизненно важном для принятия правил в ВТО. Я хотела бы увидеть некоторый прогресс в этой области. Так что в ближайшие год-три у нас будет много возможностей для ребрендинга организации".

_Александра Вакулина, бизнес-редактор Euronews:

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"Как вы сказали, некоторые из этих вопросов затянулись на годы. Мы наблюдаем за развитием событий или, в некоторых случаях, за их отсутствием. Я бы очень хотела задать вам следующий вопрос - когда дело дойдет до решения этих важных задач, что именно вы собираетесь делать, чтобы быть более социально ориентированными на людей и решать проблемы неравенства?"

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Торговля - это средство достижения цели. Цель - развитие и улучшение жизни людей. Люди - это главное. Поэтому ВТО и ее инструменты должны использоваться для улучшения жизни людей. Будь то бедные люди в богатых странах или бедные развивающиеся страны, правила должны быть такими, чтобы мы могли привлечь их в мировую торговую систему и использовать это как средство для улучшения их жизни.

И все эти результаты, о которых я говорю, должны привести к улучшению жизни людей - в сельском хозяйстве, которое как вы знаете, обеспечивает многих в развивающихся странах средствами к существованию, или в рыболовстве. Мы видели, что рыболовство важно как для бедных стран, так и для крупных государств. Будь то торговля, здравоохранение и помощь в решении проблемы пандемии или даже охрана окружающей среды, - в каждой области у нас есть возможность улучшить жизнь людей".