День траура в Татарстане

В Татарстане 12 мая — день траура по погибшим в гимназии №175. Жертвами нападения стали 9 человек — двое взрослых и 7 школьников. В среду похоронили Эльвиру Игнатьеву, преподавательницу английского. По сообщениям СМИ, она пыталась закрыть собой одного из учеников.

В больницах остаются 23 человека. Восемь пострадавших — троих взрослых и пятерых детей — планируют перевезти для лечения в Москву.

У здания школы возник стихийный мемориал; люди приносят туда цветы и игрушки. Ученики гимназии на время ремонта продолжат учёбу в других заведениях.

Предполагаемый нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этой же школы. Его задержали на месте преступления. По данным следствия, он действовал в одиночку и не был связан с экстремистскими группировками. По его собственным словам, некоторое время назад он "осознал себя богом".