Чемпионка Европы Варвара Субботина

Российская синхронистка Варвара Субботина заняла первое место в произвольной программе соло на чемпионате Европы. Второе место — у представительницы Украины Марты Фединой, бронзу завоевала Евангелия Платаниоти из Греции.

Соревнования проходят в Будапеште и завершатся 23 мая. Сборная России находится на первом месте в медальном зачете чемпионата, в активе российских спортсменов три золотые и одна бронзовая наград.

Четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина выступала в Венгрии несмотря на проблемы с барабанной перепонкой, но из-за предстоящей операции пропустит Олимпийские игры.