Обмен ракетными ударами не прекращается

На Ближнем Востоке минувшей ночью стороны не прекращали обмен ракетными ударами. Израильские военные заявили, что за полтора дня поразили уже около 500 целей в Секторе Газа, в том числе ликвидировав нескольких высокопоставленных членов Хамаса. По палестинским данным, число жертв в Газе достигло 35 человек, среди них — 12 детей. Пострадали более 200 палестинцев.

По Израилю выпущено несколько сотен ракет только этим утром, а всего, по данным ЦАХАЛа — более тысячи. В еврейском государстве жертвами обстрелов стали по меньшей мере пять человек. Израильские СМИ подчёркивают, что среди погибших — и члены арабской семьи.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Хамас и Исламский Джихад заплатят за это, заплатят очень высокую цену".

В городе Лод в к востоку от Тель-Авива введено чрезвычайное положение. Местные власти заявили, что утратили контроль над ситуацией из-за беспорядков и столкновений между живущими там евреями и арабами. Мэр требует ввода войск в город.

Исмаил Ханийе, лидер движения "Хамас":

"Если Израиль хочет эскалации, мы готовы. Если он хочет остановиться — мы тоже готовы. Если он хочет убрать руки от Иерусалима — мы готовы".

Именно конфликт в Восточном Иерусалиме палестинские радикалы назвали причиной ракетных обстрелов. На прошлой неделе израильские военные выселили несколько арабских семей из домов, где они жили с 50-х годов, получив разрешение на это ещё от Иордании. С тех пор в городе не прекращаются беспорядки.

Армия Израиля призвала около 5 тысяч резервистов, в Генштабе заявили, что готовы к расширению операции против Сектора Газа в случае необходимости.