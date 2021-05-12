Казань оплакивает погибших

Cегодняшний день в Казани объявлен днем траура.

Накануне в городской гимназии погибли 9 человек, семеро из них дети.

Погибла и учительница Эльвира Игнатьева, она закрыла собой одного из учеников.

Эльвире Игнатьевой было 25 лет.

21 человек ранен, 18 из них дети. Один из раненых, 14-летний мальчик, находится в критическом состоянии, и он не транспортабелен.

Жительницы ближайших домов рассказывают о пережитом потрясении:

- У нас тут спокойный район, мы не могли ожидать ничего подобного, это теракт, мы, конечно, в себя прийти не можем. Я была на работе, когда все это случилось.

- Я не выдержала и заплакала, когда услышала о беде. Я сама - мама двух детей, один из них - школьник, и я даже боюсь думать, что пережили родители тех, кто в тот момент находился в гимназии.

Российский президент вернулся в Москву из Сочи и в связи с трагедией в Казани. Сообщается, что он поручил ужесточить контроль над продажей и регистрацией огнестрельного оружия.