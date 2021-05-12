Начальник генштаба Франции осудил заявление военных о кризисе Республики

Начальник Главного штаба вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр осудил авторов второго «открытого письма военных», которые заявили об угрозе гражданской войны. Генерал обвинил их в попытке втянуть армию в политические дебаты и нарушить принцип нейтралитета военных. «Каждый солдат волен думать, что хочет, но надо четко разделять, когда он или она выступает как гражданин, а когда — как солдат», — говорится в обращении Лекуантра к военнослужащим.

Таким образом начальник генштаба публично отреагировал на полемику, начавшуюся после публикации в журнале Valeurs Actuelles открытого письма 20 отставных высокопоставленных офицеров. Они заявили, что отечество находится в опасности, а республику необходимо защитить от «исламизма и орд из пригородов». В письме говорится о росте влияния маргинальных групп, деградации общественного порядка и утрате европейских ценностей. Там упоминается убийство школьного учителя Самюэля Пати, обезглавленного исламистским радикалом в пригороде Париже, и беспорядки во время акций движения «Жёлтых жилетов». Экс-военачальники заявили об угрозе распада страны и гражданской войны.

Предупреждение или мятеж

Первое «письмо генералов» поддержали политики из «Национального объединения». Лидер партии Марин Ле Пен назвала обращение отставных офицеров «легитимным призывом» и «предупреждением о тревожной ситуации в стране». Ле Пен предложила генералам поддержать крайне правых в политической борьбе.

Министр обороны Флоранс Парли назвала письмо «оскорблением для тысяч военных» и обвинила бывших офицеров в призывах к восстанию. Сторонники президентской партии «Вперёд, республика!» расценили это обращение как угрозу путча и свержения конституционного строя. Парли пригрозила санкциями подписантам, которые остаются на воинской службе или находятся в резерве.

Отклик кадровых военных

После этого журнал Valeurs Actuelles опубликовал ещё одно письмо, на этот раз анонимное. В издании отмечают, что его подписали десятки тысяч кадровых военнослужащих.

Авторы нового обращения поддержали отставных офицеров и обвинили правительство в уступках исламизму, который «несёт угрозу самому существованию» Пятой республики: «Мы видим, как ненависть в Франции и её истории становится нормой».

Авторы письма не выдвигают конкретных политических требований, но призывают «оказать должное доверие» армии и обратить внимание на предупреждения о том, в каком кризисе, по их мнению, оказалась Франция.