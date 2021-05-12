Как в Неаполе переводят энергоснабжение на "зеленые рельсы"

Панели солнечных батарей - на обычной городской школе. Не часто встречающееся сочетание, но в Неаполе решили попробовать перевести ряд средних учебных заведений, как принято говорить, на снабжение возобновляемой энергией.

Но такой переход на природосберегающие технологии затрагивает в этом не самом благополучной районе Неаполя не только школы, но и обычные домохозяйства. Сегодня больше сорока семей пользуются электричеством, которые поставляются этими аккумуляторами, которые заряжаются в буквальном смысле от Солнца. В ближайшем будущем такого рода экологический транзит намечен для существенной части южной оконечности "сапожка".

Анна Риккарди, президент фонда "Famiglia di Maria": "Мы начали работать над инициативой с пригородов, тут побольше места. Нас воодушевляет то обстоятельство, что мы сразу можем увидеть конкретные результаты наших задумок. Возможности, как мы уже это поняли, возникают поистине безграничные. И то, что экология вполне может идти рука об руку с урбанистикой, для нас абсолютно очевидно".

Из Неаполя передает журналист Euronews Лука Паламара: "Для этих пригородов, где живут семьи с маленьким доходом, школа - не только образовательное учреждение, это еще и клуб по интересам, место, где дети занимаются в кружках после учебного дня. Сегодня школа становится источником получения практически бесплатной энергии для тех, кто живет порой на грани бедности".

Для инженера Джузеппе Эзпозито, давно работающего на переводом энергетики на "зеленые рельсы", "важно меняется и отношение людей к окружающей их среде. Мы можем сегодня начать вырабатывать свыше 65 тысяч кВт⋅ч ежегодно, не сопровождая это выбросом в атмосферу 30 тонн продуктов сгорания".

А вот что думает Ассунта Формикола, живущая в этом квартале неаполитанка: "Воздух посвежел, это вам все скажут. Уже сложная ситуация с COVID, так хоть тут мы улучшаем нашу общую среду обитания. Для себя самих и для наших детей".

По мнению Грации Фиорино из ассоциации охраны природы Legambiente, "Эта инициатива - пример того, как, охраняя природу, можно улучшить жизнь обитателей этих кварталов. Получается двойной выигрыш, и воздух чище, и возникает иная культура отношения к окружающей среде.

Одна из целей, которые ставили в ЕС и в самой Еврокомиссии, когда составляли и принимали семилетний бюджет сообщества и план по восстановлению после пандемии, было "озеленение" экономики.

Неаполитанская инициатива - один из примеров, как это можно сделать.