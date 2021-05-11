Посткарантинная жизнь настаёт в Европе

Постепенно к нормальной жизни, - почти как в доковидные времена - возвращаются жители Великобритании. Здесь с 17 мая пабы, бары и рестораны смогут обслуживать клиентов не только на террасах, но и в помещениях. На открытом воздухе будет разрешено собираться группам до 30 человек. Возобновят работу кинотеатры.

А как насчёт рукопожатий, объятий и прочих жестов приветствия? Для них время ещё не настало, считает британский премьер.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Мы все знаем, что тесный контакт, например, объятия - прямой способ передачи заболевания. Поэтому я настоятельно призываю вас подумать об уязвимости ваших близких, привиты ли они, одной или двумя дозами, и достаточно ли прошло времени для того, чтобы вакцина начала действовать?"

Воздухом "свободы" вот-вот задышат и в Ирландии. По плану властей, тысячи граждан республики вернутся на свои рабочие места после долгих месяцев изоляции. Поочерёдно будут открываться магазины, культучреждения, например, музеи. Власти надеются, что это поможет населению воспрянуть духом.

"Это здорово. Мы прожили пять непростых месяцев очень тяжёлого 2020 года. Хорошо, что мы дошли до этого этапа. Все мы - продавцы, владельцы торговых точек надеемся, что подобное не повторится", - говорит наш собеседник.

"С нетерпением жду встречи с детьми. Хочется снова, как раньше - не просто видеть, как они оставляют продукты на пороге и уходят, слышать "здравствуй" по телефону, - а чтобы они пришли ко мне физически, навестили меня", - делится эмоциями этот мужина.

Почти все регионы Италии находятся в "жёлтой зоне" с низким уровнем риска заражений. Там ограничения смягчены. Исключение: Сицилия, Сардиния и Валле-д'Аоста. Более жёсткие карантинные меры их жителям придётся потерпеть ещё неделю.

А датчане штурмуют пункты тестирования на коронавирус. Согласно выбранной властями стратегии, оно идёт параллельно с ослаблением рестрикций. Отрицательный ПЦР-тест в Дании, наряду с сертификатом о вакцинации, - пропуск в местные рестораны, спортзалы, кинотеатры, прочие заведения и учреждения, которые уже открыли свои двери.