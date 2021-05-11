Баррикады и горящие покрышки, камни, летящие в сторону военных, а в ответ протестующим - слезоточивый газ. Стычки палестинцев с израильскими силами безопасности вспыхнули на Западном берегу реки Иордан.

Особенно ожесточённые столкновения произошли на КПП "Каландия" между Иерусалимом и Рамаллой. Пострадавших - сотни.

Негодование протестующих вызвали планы правительства еврейского государства по выселению из Восточного Иерусалима палестинских семей.

О новом витке напряжённости на Ближнем Востоке свидетельствует и обмен ракетными ударами между Израилем и Газой в ночь на вторник. По разным данным, в результате обстрела погибли от 21 до 24 человек.