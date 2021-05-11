30 тысяч свечей в Праге в память о жертвах пандемии

30 тысяч свечей в память о почти 30 тысячах умерших из-за пандемии коронавируса в Чехии. Траурная церемония, в которой принял участие президент страны Милош Земан с семьей, прошла в Пражском граде. Земан перед началом мероприятия выразил надежду, что республика сумеет справиться с коронавирусом до сентября текущего года благодаря ускоряющемуся процессу вакцинации населения.