Необычная парикмахерская в Лахоре

Али Аббас работает в своем салоне в пакистанском городе Лахор с помощью паяльной лампы, мясницких ножей и даже осколков стекла. "Я решил, что нужно придумать что-то новое, чтобы привлечь клиентов", — признался парикмахер. В таком стиле он работает с 2016 года и с тех пор его популярность растет. За стрижку таким необычным способом он берет около 13 долларов, а простыми ножницами — в два раза меньше. В его салон часто приходят и женщины.
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