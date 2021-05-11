Ночные столкновения на Храмовой горе

Вечером в понедельник израильская полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты для разгона палестинцев, собравшихся в Старом городе Иерусалима возле мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, и забрасывавших правоохранителей камнями. Некоторые из снарядов попали внутрь мечети.

Столкновения в городе не прекращаются четвертый день подряд. Манифестанты протестуют против возможного выселения палестинцев из арабского квартала Шейх Джаррах, находящегося примерно в двух километрах от Старого города. В данном районе в понедельник также происходили стычки. Всего за этот день в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в больницы были доставлены около 500 палестинцев. В МИД Израиля заявили, что произошедшее - результат подстрекательства со стороны палестинских властей и радикального движения ХАМАС.