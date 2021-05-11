Пропавший глава минздрава Омской области нашёлся

Александр Мураховский, пропавший министр здравоохранения Омской области нашёлся живым и невредимым в понедельник. Он был главврачом больницы, в которой находился оппозиционер Алексей Навальный, доставленный после предполагаемого отравления.

Экстренные службы региона, в течении трёх суток проводившие поисковую операцию, сообщили, что Мураховский сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, в том же самом районе, где пропал. От госпитализации он отказался, а на вопрос о своём самочувствии ответил:

"Самочувствие хорошее. Завтра готов приступить к работе".

Министр уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Омской области в минувшую пятницу. Сообщение о его исчезновении поступило в полицию на следующий день.

В воскресенье недалеко от охотничьей базы обнаружили квадроцикл Мураховского, но его самого рядом не было. В операции по поискам министра были задействованы около 100 человек, использовалась спецтехника и вертолёты. Спасательные команды, используя вертолёт и дроны, провели выходные, обыскивая местность.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский минздрав в конце прошлого года, после того, как его предшественника отправили в отставку. Во время пребывания Навального в больнице он категорически отрицал версию об отравлении, настаивая на том, что оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.

Ранее от сердечного приступа и инсульта скончались два врача, оказывавшие помощь Навальному после экстренной посадки самолета в аэропорту Омска - Сергей Максимишин и Рустам Агишев.