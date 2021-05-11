Ода к радости: в Милане открылась La Scala

Для открытия Ла Скалы маэстро Риккардо Шайи в качестве первого номера концертной программы выбрал хор из "Набукко".

"Лети, мысль, на золотых крыльях" - парафраз библейского псалма о возрождении и о лучшей участи в будущем...

Простоявшему закрытым на замок почти 7 месяцев знаменитому театру надежда необходима - и даже если хористы соблюдают социальную дистанцию, звуки вердиевского шедевра ободряют тех, кто сидит в ложах и в партере.

Помимо "Набукко", концертная программа включала произведения Генри Пёрселла и Рихарда Вагнера. Несколько знаменитых арий немецкого композитора исполнила норвежская сопрано Лиз Дэвидсен.

10 мая - особая дата в истории театра: в этот день исполнилось и 75 лет после того, как Ла Скала дала концерт по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.