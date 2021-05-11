Ударом на удар: новый виток напряженности между Израилем и Газой

Палестинские СМИ сообщают, что самолеты ВВС Израиля в течение этой ночи вели ракетные обстрелы сразу нескольких городов Сектора Газа, в частности, Дейр-эль-Балаха и Хан-Юниса.

Медики, работающие в этом анклаве, говорят о не менее 21 погибшем, подчеркивая, что среди них есть дети. 70 были ранены.

Израиль говорит о трех погибших, подчеркивая, что они были радикалами.

ЦАХАЛ, со своей стороны, заявил, что по территории еврейского государства из Сектора Газа были выпущены больше 200 ракет,они были перехвачены системой ПВО страны. Шесть израильтян пострадали

Поздно вечером действующий премьер Нетаньяху собрал руководителей силовых и разведывательных ведомств.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "В день, когда мы отмечаем переход Восточного Иерусалима под контроль Израиля, террористы в секторе Газа "зашли за флажки", они обстреляли пригороды Иерусалима. Израиль, разумеется, даст на это силовой ответ. Мы не собираемся терпеть нападения на нашу территорию, на нашу столицу и на наших солдат".

Накануне израильские правоохранители применили силу в Аль-Аксе, заставив прихожан покинуть мечеть.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США: "Необходимо, чтобы обе стороны предприняли бы усилия по ослаблению напряженности, я не могу не выразить своей глубокой озабоченности в связи с ракетными обстрелами, и даже если шаги к нормализации касаются обоих участников конфликта, я должен указать на право Израиля защищать себя и своих граждан".

Евросоюз выпустил коммюнике, в котором также заявил о необходимости немедленно прекратить эскалацию насилия в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа и вокруг него.

Совет Безопасности ООН, рассматривавший сложившуюся ситуацию, проходил в закрытом режиме, коммюнике по его итогам выпущено не было.