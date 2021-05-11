Ближневосточный конфликт: о поводах и причинах

Ожесточённые столкновения последних дней, как и ракетный обстрел минувшей ночи, - следствие давнего территориально спора Израиля и Палестины - не сомневаются аналитики. Одним из поводов для эскалации напряжённости послужил план правительства Нетаньяху по выселению палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Израильский Верховный суд отложил слушания по этому делу до июня. Но ситуации это не меняет.

Яра Хавари, политолог аналитического центра "Аль-Шабака":

"Постановление суда просто отсрочило выселение. Оно, по мнению многих, неизбежно. И это обычная тактика израильского режима: отложить эти судебные решения, не для того, чтобы сказать, что палестинцы победили, и им будет позволено остаться в своих домах, а чтобы снизить напряжённость и попытаться отвлечь внимание международного сообщества от проблемы. Израиль пытается представить ситуацию как религиозный конфликт, а не конфликт с палестинцами, сопротивляющимися зачистке территорий и выселению".

По мнению экс-советник Шимона Переса, зачастую Израиль выступает с позиции защиты и силовые меры он принимает вынужденно, зеркально.

Нимрод Новик, экс-советник Шимона Переса, эксперт Израильского политического форума: "Когда ХАМАС из Газы решает начать ракетный обстрел, иного варианта, кроме как дать ответ и ответ решительный у израильских властей нет. Но я боюсь, что попытка проанализировать случайное событие может привести к тому, что сложится неверное представление о происходящем. А картина такова: до тех пор, пока мы не сможем разрешить палестино-израильский конфликт, у нас, к сожалению, будет всё больше и больше таких инцидентов".

Судебные тяжбы за право проживать в районах Шейх Джаррах и Сильван в Восточном Иерусалиме длятся с 1972 года, когда еврейские поселенцы подали иск, утверждая, что эта земля принадлежит их предкам. Под угрозой выселения - сотни палестинских семей.