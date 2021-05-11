В Германии католические священники благословляют однополые браки

Это особенный и значимый день для Клаудии и ее партнерши Тани. Пара уже оформила гражданский брак, но женщины хотели укрепить свой союз, получив благословение церкви. Церемония состоялась недалеко от Франкфурта в церкви святой Агнесы.

Таня Холлас, IT-администратор: "Мы любим друг друга и намерены быть вместе. Мы думали не только о ЗАГСе, хотя в свое время расписались. Мы мечтали о церковном обряде, потому что мы верующие люди".

В марте этого года в Ватикане вновь пояснили позицию относительно однополых браков: "Они не могут получить благословение в церкви", - заявила Конгрегация доктрины веры, поскольку даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака - существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь".

Между тем в католических приходах Германии готовы благословлять однополые браки. Более 200 католических священников подвергли критике церковь за дискриминацию гомосексуалов и нарушение их жизненных планов. Священник Бернд Менкебуше поддерживает движение "Побеждает любовь".

Бернд Менкебуше, священник: "Это послание дня Риму? Что же, кампания не зря называется "Побеждает любовь". Она называется так, потому что именно это чувство руководит нами".

Обряды благословения однополых пар демонстрируют конфликт между консерваторами и либералами в церкви, говорят эксперты. Ватикан пока не прокомментировал проведенные в Германии службы.