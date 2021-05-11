Признаны невиновными 50 лет спустя

10 безоружных демонстрантов убитых в округе Бэллимёрфи города Белфаст в августе 1971 года не представляли опасности для военных и признаны полностью невиновными по итогам коронерского расследования.

"Белфастское кровавое воскресенье" стало одним из первых случаев насилия в отношении мирного населения Северной Ирландии со стороны британской армии в ходе вооружённого конфликта.

Джон Теггарт, сын убитого Дэниела Теггарта, рассказал Euronews, что удовлетворен этим решением:

"Я был очень рад услышать заключения коронера. Она действительно сделала все, что могла. Не стоит забывать, что это коронерский, а не уголовный суд. И это все, что она могла сделать. В отношении людей применили неоправданное насилие, убили наших близких, и она признала вех невиновными. Я этому рад, но коронерский суд ограничен в своих полномочиях".

В зале суда находились десятки родственников жертв расстрела, включая и дочь убитой Джоан Конноли. "Невиновна. Она была невиновной матерью, которая заботилась обо мне и моей сестре, она не заслуживала быть убитой. Но ее убили не по ошибке", — плачет женщина.

Военные утверждали, что противостояли членам группировки "Ирландская республиканская армия".

Коронер Шивон Киган признала факт беспорядков, но пришла к выводу о диспропорциональном применение силы по отношению к собравшимся и подтвердила, что девять из десяти были убиты британскими солдатами. Причины смерти еще одного человека пока не установлены.