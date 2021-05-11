Собачья жизнь: пандемия нанесла удар по правам животных

В странах Европейского Союза пандемия обострила проблему прав животных. С введением жестких ограничительных мер, указывают активисты, в интернете процветает нелегальная торговля щенками. Порой достаточно несколько кликов, чтобы приобрести четвероногого друга.

Однако многие люди даже не подозревают: щенки, незаконно завезенные (в основном из Восточной Европы), плохо социализированы и доставляются новым хозяевам больными. Нередко таких собак бросают, или оставляют в приютах. В столице Австрии Вене пытаются с этим бороться. Полиция устраивает рейды, активисты проводят информационные кампании.

Рут Джили, глава ветеринарной службы Вены: "Буквально сегодня мы конфисковали щенка у частного лица. Официальный ветеринар пришел в квартиру, где содержалась собака, и забрал животное. Оно останется в приюте, пока не будет проведена вакцинация от бешенства".

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "В каком состоянии щенки попадают в приют?"

Рут Джили, глава ветеринарной службы Вены: "Когда вы "заказываете" животное через интернет, как правило, оно уже нездорово. В течение первых двух дней после доставки, у собаки может развиться диарея. Приходится считаться с ветеринарными расходами. В худшем случае животное умирает".

Не так давно ЕС ужесточил закон об охране здоровья животных. Но по мнению активистов этого недостаточно, чтобы остановить стремительно растущую онлайн-торговлю.

Ева Перси, омбудсмен по защите животных: "За время пандемии, число случаев, когда щенков изымают в связи с незаконной торговлей, выросло в три раза. И это только верхушка айсберга. Мы знаем, например, что бывшие свиноводы стали заниматься разведением собак. Есть животные, которые производят один помет за другим. Они полностью истощены. Щенки содержатся в ужасных условиях".

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Австрия - одна из немногих стран Европы, где все еще разрешено ввозить совсем крошечных щенков. Повышение возраста их транспортировки - еще одна мера, которая смогла бы изменить к лучшему судьбу животных".