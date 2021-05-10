Кибератака на трубопровод в США: власти объявили режим ЧС

Власти США ввели режим региональной чрезвычайной ситуации из-за кибератаки на крупнейший трубопровод страны. В пятницу хакеры парализовали работу компании Colonial Pipeline.

Это привело к сбою в поставках бензина, дизельного, авиационного топлива и других нефтепродуктов в 18 штатов Восточного побережья.

Известно, что взлом системы был осуществлён при помощи вируса-вымогателя и, по некоторым сведениям, группировкой DarkSide. Киберпреступники похитили 100 гигабайт данных и требовали за них выкуп, угрожая выложить информацию в Интернет. Телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации, утверждает, что атака могла исходить из России.

Эксперты по кибербезопасности до сих пор работают над восстановлением сервиса. Пока функционируют только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки. Основные трубопроводы по-прежнему отключены.

Аналитики предупреждают: если компания не заработает в штатном режиме в ближайшие дни, то резкий рост цен на топливо неизбежен.