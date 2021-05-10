Как лошади помогают людям справляться с тревогой

У Алисии дважды в неделю сеансы иппотерапии. Вот уже полгода девушка приходит на конюшню заниматься выездкой и ухаживать за лошадьми.

Алисия Родриго, участница сеансов иппотерапии: "Мне мой конь Мауи помогает расслабиться, успокоиться. Второе - у меня есть обязанности по отношению к Мауи. Я за ним ухаживаю. И то, что я помогаю Мауи, повышает мою самооценку".

Иппотерапия, как любая реабилитационная процедура, может проводиться лишь по назначению специалистов и под их наблюдением.

Мария Солано, физиотерапевт: "Мы помогаем тем, кто в этом нуждается, улучшить их когнитивные возможности, мелкую моторику, мы также работаем над тем, чтобы обогатить вербальное общение пациентов. Для этого используются разные методики, но только специалист может грамотно их комбинировать".

Сеансы иппотерапии продолжаются в среднем 60 минут.

Из Испании передает Карлос Марласка, журналист Euronews: "Локдауны и страх инфекции у многих стали причиной повышенной тревожности и депрессии. Иппотерапия для них идеальна - на открытом воздухе шанс заразиться минимален".

Количество назначений на сеансы иппотерапии выросли за год примерно на треть. Она подходит практически всем, помогая и при аутизме, и при детском церебральном параличе.

Барбара Клемент, психолог: "С одной стороны, у лошадей, как и у людей, разные характеры, у них разная выездка, разный ритм. С другой - наездник всегда взаимодействует с животным, и это создает между ними эмоциональную связь, тепло отношений".

Состояние Алисии улучшилось, говорит ее мама: "Со мной у Алисии всегда были хорошие отношения, чего раньше нельзя было сказать о других членах семьи. Но сейчас ситуация постепенно меняется, я вижу, что Алисия гораздо более оптимистично настроена".

Иппотерапия стала для многих целительным средством - и для духа, и для тела.