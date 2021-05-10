Умер французский серийный убийца Мишель Фурнире (прокурор Парижа)

Французский серийный убийца Мишель Фурнире, известный как "Арденнский зверь", умер в возрасте 79 лет в понедельник в 3 часа дня в охраняемом отделении межрегиональной больницы Питье-Сальпетриер (UHSI) в Париже. Об этом сообщил агентству AFP прокурор Парижа Реми Хайц.

Фурнире с 28 апреля находился в больнице при тюрьме Френ, где он отбывал два пожизненных срока за убийство 8 человек. "Начато расследование по выявлению причины смерти", - уточнил прокурор.