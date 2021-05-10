Водитель пытался увернуться от камней и врезался в палестинца

В Восточном Иерусалиме израильтянин, находившийся за рулем автомобиля, попал под град камней. Полиция опубликовала видео с камер наружного наблюдения. Водитель пытался увернуться от летящих в машину предметов, при этом собравшиеся пытались открыть двери его автомобиля, затем он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в одного человека.