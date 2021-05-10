В американском штате Филадельфия сгорела католическая церковь

В американском городке Такони (штат Филадельфия) сгорело здание пустующей католической церкви. Охвативший постройку огонь обрушил крышу. От строения остались лишь каменные стены. Сообщается, что церковь была построена в конце XIX века и была названа в честь папы римского Льва I. Причины пожара выясняются. Церковь закрыли в 2013 году в связи с объединением приходов.
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