В американском штате Филадельфия сгорела католическая церковь

В американском городке Такони (штат Филадельфия) сгорело здание пустующей католической церкви. Охвативший постройку огонь обрушил крышу. От строения остались лишь каменные стены. Сообщается, что церковь была построена в конце XIX века и была названа в честь папы римского Льва I. Причины пожара выясняются. Церковь закрыли в 2013 году в связи с объединением приходов.