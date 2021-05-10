Центр временного размещения на Лампедузе вновь переполнен

На итальянский остров Лампедуза в последние дни прибыли свыше двух тысяч мигрантов и беженцев. Только в воскресенье около девяти судов были замечены в Средиземном море и на территорию Италии их сопроводили силы береговой охраны и полиции.

Центр временного размещения до этого пустовал, теперь же люди спят на матрасах на улице вблизи здания, так как мест всем не хватило. Остальных перевезли на неиспользуемый паром.

Торговцы людьми пользуются хорошими погодными условиями и направляют к европейским берегам все больше лодок. В связи с этим мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло заявил о новой миграционной волне и призвал власти страны принять меры.

С начала года до Италии таким образом добрались свыше 14 тысяч человек. При этом большинству прибывающих нелегальным путь отказывают в предоставлении убежища.