ЕС призывает прекратить насилие в Восточном Иерусалиме

Евросоюз призвал конфликтующие стороны прекратить насилие в Восточном Иерусалиме, где снова произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими. По данным палестинского общества Красного Полумесяца более 300 арабов получили ранения у мечети Аль-Акса и окрестностях Старого города Иерусалима. В стычках так же пострадали и израильские стражи порядка.

Для разгона протестующих, бросавших камни, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна из причин вспышки насилия - судьба арабских семей в районе Шейх-Джаррах, которым по решению израильского суда грозит выселение.

Это видео обнародовала израильская полиция. Водитель автомобиля, в который бросали камни, сбивает протестующего араба.

На этих видеокадрах запечатлен момент, как толпа палестинцев пытается взломать дверь полицейского участка.

Евросоюз призвал принять срочные меры. Вот, что сказал глава МИД Португалии, страны, которая сейчас председательствует в ЕС.

Аогушто Сантуш Силва, глава МИД Португалии: "Я хочу подчеркнуть, с моей точки зрения, в настоящее время необходимо обратиться ко всем сторонам конфликта в Иерусалиме с целью деэскалации, чтобы избежать любого насилия, поскольку с насилием не будет мира. Нужно работать с представителями умеренных сил, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль, противостоять насилию и не допустить его проявления в дальнейшем".

Глубокую обеспокоенность в связи с "продолжающимся насилием" в Восточном Иерусалиме выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов. Ситуацию в Восточном Иерусалиме, как сообщается, в ближайшее время обсудит Совет Безопасности ООН.