Французский еженедельник Valeurs actuelles, придерживающийся правых политических взглядов, опубликовал послание группы действующих французских военных в поддержку открытого письма отставных генералов.

Оно появилось в том же издании в конце апреля. Отставные генералы заявили о риске "гражданской войны" из-за действий исламистов и иммигрантов, проживающих в пригородах, вызвав серьёзные споры как во французском обществе, так и на политической арене. Лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен поддержала обращение в то время, как глава МВД Франции Жеральд Дарманен раскритиковал анонимное выступление военных.

Что произошло?

Впервые послание отставных генералов появилось в малоизвестном военном блоге. В нём они призывали к активным действиям, чтобы "защитить Францию от назревающей гражданской войны".

"Франция находится в опасности", - гласило обращение. Его подписали почти 50 отставных генералов армии и более чем 24 тысячи бывших и, по меньшей мере, 18 действующих военнослужащих.

В обращении осуждались "расхлябанность" властей, распространение исламизма и действия "пригородных орд". Авторы утверждают, что страна находится на грани краха из-за иммиграции и преступности, а также поддержки исламизма со стороны некоторых левых политиков. Также они осуждают "культуру пересмотра" и любую критику колониального прошлого Франции.

В заключение генералы предупредили, что если ситуация ухудшится, их находящиеся на военной службе сослуживцы могут вмешаться и взять власть в свои руки.

Письмо было вновь опубликовано в журнале Valeurs actuelles в 60-ю годовщину так называемого "путча генералов" 1961 года, когда группа военных, расквартированных в Алжире, выступила против провозглашения его независимости. Действующее армейское командование страны назвало письмо "ностальгическим бредом престарелых реакционеров".

Лидер ультраправых Марин Ле Пен публично поддержала обращение, заявив, что долг французских патриотов - "восстать, чтобы спасти страну". Её выступление вызвало осуждение со стороны министерства обороны, которое пообещало наказать военнослужащих, подписавших декларацию.

Анонимные авторы нового письма осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов. "К ним отнеслись как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - отмечается в письме.

Мы видим, что ненависть к Франции и её истории становится нормой... Во Франции тлеет гражданская война обращение французских военных к властям Valeurs actuelles, 9 мая 2021 года

В тексте послания подчеркивается, что его авторы не так давно начали профессиональную военную карьеру, но не могут промолчать."Мы видим насилие в наших городах и деревнях <...> Мы видим, что ненависть к Франции и её истории становится нормой", - пишут они. По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

В понедельник глава МВД Жеральд Дарманен прокомментировал ситуацию, сравнив ее с "разборками в социальных сетях". "Если хотите заниматься политикой, то представьте свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошёл на выборы. В демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными, - сказал Дарманен в эфире телеканала BFM TV. - Как смешно это "храброе" общество, которое предоставляет голос анонимам".

Насколько серьезны заявления бывших генералов?

Марин Ле Пен Michel Spingler/AP

В апреле следующего года Францию ждут очередные президентские выборы. Большинство исследований предрекают победу действующему президенту Эммануэлю Макрону. У Марин Ле Пен, которая также планирует баллотироваться, есть небольшой, но вполне реальный шанс победить в силу растущих в Европе националистических настроений, считают политологи.

Так, опрос, проведенный компанией Harris Interactive, показал, что 58 % респондентов согласны с утверждениями открытого письма. "Несмотря на весьма полемичные высказывания, озабоченность по поводу правопорядка и исламистских радикалов разделяет большая часть французского народа", - сказал FT Доминик Тринкан, отставной генерал и политический обозреватель.

Автором идеи открытого письма отставных генералов стал Жан-Пьер Фабр-Бернадак, бывший офицер пехоты и жандармерии, который в прошлом руководил службой безопасности отца Марин Ле Пен, известного политика Жана-Мари Ле Пена. Большинство подписантов этого письма - люди, близкие к структуре "Национального объединения".

Некоторые французские политики считают происходящее инструментом правых в борьбе за власть. "То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию", - цитирует "Риа-Новости" министра-делегата по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше.

Несмотря на горячие споры, политологи сходятся во мнении, что полемика говорит больше о кризисе во французской политике и обществе, чем о реальном отношении армии, которая по закону придерживается политического нейтралитета, и сценарий государственного переворота маловероятен.