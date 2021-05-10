Сделать прививку в замке Дракулы

Средневековый замок Бран в Румынии, который называют замком Дракулы, превратился в центр вакцинации. Любой желающий может прийти сюда без предварительной записи, сделать прививку, и получить в подарок бесплатный вход на экскурсию, посвященную средневековым пыткам. Почему такой выбор? Так руководство музея хочет рассказать, как мучились люди в Европе 500-600 лет назад. Но, прежде всего, здесь надеются, что инициатива поможет изменить скептическое отношение румын к вакцинации.

Александру Приску, директор по маркетингу: "Наши посетители, в основном - румынские туристы, которые проводят выходные в районе Бран. Но мы приветствуем и тех, кто живет неподалеку. То же касается и сотрудников замка".

Власти Румынии, где проживают чуть более 19 миллионов человек, к сентябрю намерены вакцинировать 10 миллионов граждан.

Лилу Некула, посетитель: "Я пришел в замок вместе со своей семьей, увидел рекламный щит и решил узнать о вакцинации. Так что, я набрался смелости и сделал прививку".

Правительство Румынии рассчитывает, что акция снова привлечет туристов в Карпаты. Бран называют замком Дракулы, поскольку, согласно легенде, в нем во время своих походов ночевал воевода Влад Цепеш, ставший прототипом главного персонажа в романе Брэма Стокера "Дракула".