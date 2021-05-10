На севере Камеруна птицы уничтожили урожай проса

В Крайнесеверном регионе Камеруна фермеры подсчитывают убытки: урожай проса уничтожают стаи зерноядных птиц, прилетевших с озера Чад. На поля с просом приходится половина культивируемых земель в области. Это основной источник пищи для местных жителей.

"Раньше, если урожай был хорошим, мы с поля вывозили 10, 12 даже 20 машин, наполненных зерном. Но в этом году столько мы собрать не сможем, если удастся наполнить хотя одну машину, уже хорошо, но это всего лишь шесть или семь мешков, а другие фермеры и вовсе бросили свои поля, там уже ничего не собрать", — рассказывает фермер Гони Мусса.

При этом на севере Камеруна орудуют вооруженные группировки и в последние годы цены на продовольствие резко выросли. По данным ООН, в гуманитарной помощи в регионе Сахель, куда входит северный Камерун, нуждаются 29 миллионов человек, а последствия нашествия перелетных птиц усугубят этот кризис.