В Афганистане похоронили погибших при взрывах школьниц

В Афганистане в воскресенье похоронили школьниц, ставших жертвами самого кровопролитного нападения последних лет.

Более 60 человек погибли и 100 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в субботу в средней женской школе в Кабуле.

Большинство убитых - девочки-подростки из хазарейской общины. Этих представителей шиитского меньшинства, исповедующих ислам, экстремисты из числа суннитов считают еретиками. Поэтому хазарейцы часто становятся мишенью для нападений боевиков.

Пока ответственность за взрывы никто на себя не взял.

Этот мужчина, который только что похоронил свою племянницу, сетует на то, что "власти реагируют после атаки, но ничего не делают, чтобы её предотвратить".

Тем временем продолжается вывод американских войск из Афганистана. Охваченную насилием страну покидают последние из 2500 военнослужащих .

Несмотря на то, что хрупкое перемирие, о котором сумели наконец договориться афганское правительство и талибы, может быть нарушено в любой момент.