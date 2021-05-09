Шотландия: новый референдум?

Шотландская национальная партия выиграла свои четвёртые парламентские выборы подряд (64 из 129 мест), и намерена подготовить почву для проведения еще одного референдума о независимости Шотландии от Великобритании.

Лидер партии, действующий первый министр Никола Стерджен заявила, что её непосредственный приоритет - вывести Шотландию из коронавирусного кризиса, но вопрос об обретении независимости остаётся в силе. Законный путь его проведения подразумевает согласие центрального британского правительства во главе в Борисом Джонсоном.

"Ни в коем случае референдум нельзя назвать моим требованием или требованием Шотландской национальной партии, - говорит Стерджен. - Это обещание, данное народу большинством депутатов, избранных в наш национальный парламент. Это воля страны. И с учётом всего этого ни у Бориса Джонсона, ни у вообще кого-либо, с точки зрения демократии нет никаких оправданий для попыток заблокировать право народа Шотландии выбирать своё будущее".

Ни у Бориса Джонсона, ни у вообще кого-либо, с точки зрения демократии нет никаких оправданий для попыток заблокировать право народа Шотландии выбирать своё будущее. Никола Стерджен первый министр Шотландии

Премьер-министр Борис Джонсон выступает против референдума. В статье в газете Daily Telegraph, опубликованной в субботу, он написал, что устраивать новый референдум в нынешних условиях борьбы с пандемией было бы, на его взгляд, ``"безответственно и безрассудно". Джонсон считает, что вопрос о уже был решён по итогам волеизъявления в 2014 году.

Но сторонники независимости Шотландии возражают, что с тех пор произошёл "брексит", против которого высказались 62% шотландцев, и ситуация изменилась.

Для абсолютного большинства в парламенте партии Стерджен не хватает одного места, но получившие 8 мандатов "зелёные" - также убеждённые сторонники независимости. Вместе они намерены провести в парламенте закон о проведении референдума и тем самым заставить правительство оспаривать это решение в суде.