Пицца с пылу, с жару... из автомата!

Пицца в любое время дня и ночи, без выходных - это стало возможным благодаря новому автомату , который вызывает неоднозначную реакцию у римлян, знатоков этой всемирно известной лепешки из теста со всевозможными наполнителями и тягучей сырной корочкой.

Сеть атовматов Pizza Mr. Go принадлежит Массимо Пуголо. Он сам управляет автоматом на улице Виа Катания в Риме и не претендует на конкуренцию с пиццерией:

"Реакция в обществе была неоднозначной: многие стали сразу же сравнивать автомат с настоящей пиццерией, нас называли сумасшедшими, говорили, что мы идём против рынка пиццы, нарушаем кулинарные традиции. Но были и люди, которые поняли, к чему мы стремимся, поняли, что что мы хотим прежде всего предоставить услуги, и они это оценили. Несмотря на все это, несмотря на то, считать это пиццей или нет, идея сама по себе гениальная".

Машине требуется три минуты, чтобы подать пиццу. После того, как клиенты заплатят и выберут, какие начинки они предпочитают - "Маргариту", "Бекон", "Четыре сыра" или "Острое салями" - они смогут увидеть весь процесс приготовления пиццы своими глазами. Первые покупатели довольны:

"Ничего, неплохо, тесто хорошее. Я привык к тому, чтобы оно было чуть толще - но и так ничего, всё в порядке".

В настоящее время автомат работает с 8:00 и закрывается около 22:00, соблюдая ограничения, не позволяющие итальянским ресторанам оставаться открытыми после комендантского часа, введённого из-за COVID-19