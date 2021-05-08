Взрывы возле школы: десятки жертв и раненых

По данным МВД Афганистана, в результате серии взрывов возле государственной школы на западе Кабула не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт произошел в районе преимущественно населенном шиитами, пострадали в основном школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, которые выходили из здания учебного заведения в момент взрывов. Девочки в этой школе учились во вторую смену отдельно от мальчиков.

Исламское радикальное движение "Талибан" отвергло свою причастность к этому теракту и обвинило в содеянном террористическую группировку ИГИЛ. Взрывы прогремели перед самым началом ифтара.