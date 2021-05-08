Последняя пятница Рамадана

Свыше 200 человек пострадали в столкновениях в Восточном Иерусалиме. Палестина требует созыва Совбеза ООН из-за беспорядков в Восточном Иерусалиме.

Более 200 человек пострадали в Восточном Иерусалиме в столкновениях израильской полиции с палестинскими верующими у мечети Аль-Акса. Палестинцы забрасывали стражей порядка камнями и петардами. Те в ответ применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Ранения получили также 6 полицейских.

Волнения вспыхнули и в квартале Шейх Джаррах у Дамасских ворот, где по решению израильского суда, выселяют арабские семьи. В 1956 году их поселили здесь иорданские власти в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН по помощи беженцам. Но документов о праве собственности палестинцы так и не получили. Волна протестов и насилия не стихает в Восточном Иерусалиме с начала священного месяца Рамадан, ещё более обострившись в последнюю неделю.

Глава палестинского внешнеполитического Риад Малки, который встречался в Анкере со своим турецким коллегой, поддержал протестующих в Иерусалиме, а палестинский лидер Махмуд Аббас призвал собрать в связи с этим экстренное заседание Совета безопасности ООН.

В минувшую последнюю пятницу Рамадана мусульмане отмечали День Аль-Кудс. В Киркуке на севере Ирака члены проиранской шиитской военизированной группировки Хашед аль-Шааби провели парад.

Тысячи йеменцев в День Аль-Кудс собрались в центре столицы Сане. Они выразили солидарность с палестинцами и осудили арабские страны, недавно установившие дипломатические отношения с Израилем. В прошлом году Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко подписали соглашения о нормализации отношений с еврейским государством . До этого Израиль имел дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией.

День Аль-Кудс ежегодно проводится в Иране и ряде стран Ближнего Востока в знак солидарности с борьбой палестинцев за независимость, это и день борьбы с политикой сионизма. Он учреждён аятоллой Хомейни в 1979 году.

Школы и рестораны закрыты, время работы магазинов сокращено, для борьбы с распространением коронавируса мобилизованы военные, но ночь за ночью верующие стекаются в мечети по всему Пакистану для молитв.

Обеспокоенные смертоносным буйством вируса в соседней Индии, власти страны неуклонно ужесточают ограничения и запрещают поездки в преддверии праздника Курбан-байрам, который знаменует конец священного месяца Рамадан. При этом они закрывают глаза на религиозные собрания, опасаясь, что репрессии могут спровоцировать широкомасштабную конфронтацию в глубоко консервативной исламской республике.