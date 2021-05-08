Встреча европейских лидеров в Порту

На неформальном саммите ЕС в Португалии обсуждаются вопросы борьбы с бедностью. Пандемия коронавируса остается одной из основных проблем. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз намерен активно работать с США и Великобритания , чтобы убедить их отменить все экспортные ограничения на вакцины.

"Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это станет волшебным средством. Но мы готовы обсуждать этот вопрос, как только появятся конкретные предложения", — отметил он.

Главная тема дня в субботу — предстоящий саммит саммит ЕС-Индия и возобновление торговых переговоров.

Председатель Еврокомисссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Я уверена, что мы сможем сделать важный шаг вперед, Евросоюз и Индию связывают близкие отношения, но в наших отношениях есть и нереализованный потенциал. Особенно это касается торговли и инвестиций".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принимает участие в переговорах в режиме видеоконференции. Эта встреча проходит в онлайн-формате из-за стремительного распространения коронавируса в Индии.