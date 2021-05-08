Столкновения в Восточном Иерусалиме

В Иерусалиме израильская полиция готовится к новым беспорядкам и столкновениям с палестинцами. Массовые волнения вспыхнули накануне в одном из кварталов города, откуда израильские власти выселяют палестинские семьи. Они живут там в соответствии с договором ещё от 1956 года, но документов на собственность, признаваемых израильским судом, у них так и не появилось.

В столкновениях у мечети Аль-Акса на Храмовой горе пострадали более 200 палестинцев и до двух десятков израильтян, причём израильские силовики штурмовали святыню, заставив находившихся там людей покинуть мечеть.

Ситуация в Восточном Иерусалиме накалилась с началом священного месяца Рамадан три недели назад. Завершиться он должен 12 мая.

Ситуация вызвала острую озабоченность за рубежом. Палестинское руководство требует собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В соседней Иордании действия Израиля назвали "варварскими". Воздержаться от эскалации обе стороны призывают в России, Евросоюзе и США.