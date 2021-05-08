ВОЗ одобрила китайскую вакцину

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования против Covid-19 препарат Sinopharm. Первая китайская вакцина, получившая зелёный свет, уже развертывалась в десятках стран по всему миру и теперь нашёл место рядом с препаратами компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson and Johnson и также AstraZeneca, производимые также на отдельных предприятиях в Индии и Южной Корее.

Внесение вакцины в этот перечень открывает возможность для стран всего мира быстро одобрить и импортировать её для использования, особенно в тех государствах, где нет собственного регулирующего органа, отвечающего международным стандартам.

Эти вакцины могут использоваться в схеме Covax, призванной обеспечить равноправный доступ к прививкам во всем мире, особенно в бедных странах.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"ВОЗ предоставила список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, в неё вошла и китайская вакцина от COVID-19, став шестым препаратом, получившим одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества. Это расширяет список вакцин, которые COVAX может покупать".

Sinopharm уже используется в Сербии, где несколько мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 призваны обеспечить прививку уязвимых слоёв населения в труднодоступных местах. Один из таких центров был развёрнут в пятницу в деревне Врело недалеко от города Уба.

В Румынии с 19-миллионным населением трёхдневный "марафон вакцинации" стартовал в пятницу в столице Бухаресте. Круглосуточный процесс помогают обеспечивать около 1200 волонтёров во главе с Валериу Георгита, военным врачом и главой румынского комитета по вакцинации. Именно он сделал первый укол, запустив кампанию.

Марафон проходит в столичном Конференц-центр и концертном зале "Сала Палатулуи" и в Национальной библиотеке, а некоторым вакцинируемым может посчастливиться даже услышать играющих там время от времени известных музыкантов.

Пункты вакцинации открылись в так называемых рабочих кварталах Парижа, чтобы обеспечить доступ к прививкам тем слоям населения, у которых не всегда есть возможность записаться на приём в крупные центр, находящиеся далеко от дома. Более 500 человек были привиты за три дня в пригороде Сен-Сен- Дени.