Отмену патентов поддержали ВТО и Россия

Всемирная торговая организация приветствует заявление США о временном отказе от патентных прав на вакцины от коронавируса. Об этом в интервью Euronews заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. По её словам, реагировать необходимо срочно, и отказ от защиты ноу-хау поможет расширить объёмы производства, особенно это поможет бедным странам. В то же время консенсуса по этому вопросу пока нет.

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор ВТО:

"Моя задача в том, чтобы собрать всех членов ВТО вместе, сесть и выработать документ, который стал бы практичным решением, дал бы развивающимся странам доступ к вакцинам, решил бы проблемы "вакцинного неравенства", но в то же время не замедлял научных исследований и инноваций. Недавние заявления со стороны США, я считаю, придадут импульс таким переговорам".

Весьма скептически к отмене патентов отнеслись в Германии. По словам канцлера Ангелы Меркель, "защита интеллектуальной собственности является источником инноваций", и отмена патентов поставит под угрозу развитие фармацевтики.

С другой стороны, идея получила поддержку в российском руководстве.

Владимир Путин, президент России:

"Сейчас мы слышим, в Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но и, насколько я понимаю, соответствует определённым правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. А пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. Поэтому Татьяна Александровна, я бы попросил вас с коллегами тоже посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход".

Российский президент при этом подчеркнул, что Россия пока является единственной страной, которая передала другим странам свои вакцинные технологии, производство российских препаратов уже налаживается в нескольких государствах.