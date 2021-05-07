Из Газы в НАСА: над марсианским вертолётом работал палестинец

К созданию первого в истории вертолёта, летающего на другой планете, приложил руку выходец из Сектора Газа: Луай Эльбасьюни, родившийся в Бейт-Хануне и долго учившийся в США. В течение шести лет он занимался электроникой, двигателем и системой управления марсианского беспилотника. 19 апреля вертолёт впервые поднялся в марсианское небо.

Луай Эльбасьюни, инженер НАСА:

"Первый полёт стал для меня моментом огромного счастья. Я так рад и так горд быть частью такой команды. С момента, когда я уехал из Газы, даже с тех пор, как я был ребёнком, я мечтал, что создам компанию, которая изменит мир. И я ещё работаю над этим. Так что эта работа пока не достижение моих целей, лишь новый шаг в карьере".

Инженер уехал из Сектора Газа в 1998 году, и в последний раз приезжал домой больше 20 лет назад. Хотя его семья считалась обеспеченной, он не мог рассчитывать на их поддержку.

Луай Эльбасьюни, инженер НАСА:

"Когда я переехал в США, было очень трудно. Ситуация в Газе становилась всёх уже, помощи оттуда не было, и мне приходилось очень много работать. Я работал по 90-100 часов в неделю, доставлял пиццу, работал в ресторанах, чтобы платить за обучение, за получение дипломов в электротехнике. Потом я много работал над тем, чтобы строить карьеру, заниматься электромобилями и электротехникой в авиации, и это в итоге и привело меня к работе над марсианским вертолётом".

У себя на родине Эльбасьюни уже стал героем. В Бейт-Хануне на стенах появились плакаты с го именем. По словам инженера, юридически ничто не мешает ему приезжать в Палестину, но на практике из-за нестабильной ситуации в регионе и блокады Сектора Газа Луай не готов рисковать карьерой. Путь на Марс оказался для него короче, чем путь домой.