"Суперчетверг": лейбористы несут потери

Идёт посчёт голосов на региональных выборах в Британии - самых масштабных за последние 50 лет. Для Бориса Джонсона и его кабинета - это тест на доверие граждан после "брексита". Он покажет политический вес консерваторов и лейбористов.

Избиратели Уэльса в "суперчетверг" выбирали депутатов парламента. Марк Дрейкфорд надеется сохранить должность первого министра, но ему наверняка предстоит формировать новую коалицию.

Сторонникам независимости Шотландии прочат большинство по результатам выборов в законодательный орган. Для главы правительства Николы Стёрджен - это мандат на проведение референдума об отделении от Великобритании.

"Надеюсь на их победу, потому что мы ждём второй референдум, особенно после того, как вышли из ЕС". - говорит эта избирательница.

"Я очень встревожен, ведь если мы обретём независимость, то мне придётся переехать в Англию, - сетует мужчина. - П__отому что, как я думаю, мы станем страной третьего мира. Нам понадобится как минимум 10 лет, чтобы вернуться на тот уровень, на котором мы находимся сейчас. У нас нет денег, и мы не сможем выжить в одиночку", - считает он.

Стало известно, что на довыборах в Хартлпуле впервые выиграли консерваторы. Город считался вотчиной лейбористов. Победу тори уже окрестили исторической.

Часто на региональных выборах в Британии побеждает оппозиция. Но, судя по первым результатам, перспективы у партии во главе с новым лидером Киром Стармером не самые радужные.